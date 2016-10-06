Brad Pitti

Angelina Jolie-BradPitt ayrılığıyla ilgili yenibir iddia ortaya atıldı...İngiliz The Sun gazetesi, Jolie ilePitt'in boşanmasının Johnny Deppyüzünden olduğunu yazdı. Bir süreönce karısı Amber Heard ile olaylıbir şekilde yollarını ayıran Deppile Jolie'nin aşk yaşadığına dikkatçekildi. Bu fikri öne sürenler kanıtolarak da Jolie'nin boşanma davasıiçin kendi avukatı yerine Depp'inavukatını tutmasını gösterdi.İkilinin 'Turist' filminde başrolleripaylaşması Depp'in o dönemkieşi Vanessa Paradis tarafındanhoş karşılanmamış, Paradis'itanıyan kişiler National Enquirerdergisine "Vanessa, Angelinave Johnny'nin birlikteolduğundan çok emin" demişti.Konuyla ilgili ne Jolie'nin nede Depp'in sözcüleri açıklamayapmadı. Depp'in Heard'le olanilişkisini bitirdikten sonra yaşadığı zorgünlerdeki en büyük desteği Jolie'dengördüğünü kabul etmişti. Bu habernedeniyle zor günler geçiren BradPitt'in moralinin daha da bozulduğuifade edildi. Hatta psikolojik tedavigörmeye başladığı da iddialararasında. Pitt'in yakın arkadaşıGeorge Clooney'le bir araya geldiğiortaya çıktı.
FİLMLERE ARA VERDİLER
Clooney'nin yakın arkadaşlarına, "Brad zor durumda. Ben de ona güçvermek için bir süre Los Angeles'takalacağım. çünkü dostlar zorzamanlarda birbirine destekolmalı" dediği öğrenildi.Bu arada hem Jolie'nin hem de Pitt'in film çekimlerine bir süre ara verdiği açıklandı.
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