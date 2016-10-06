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’nin ayrılık kararı alması nedeniyle bunalıma giren ’e Johnny Depp darbesi. Jolie’nin Depp’le aşk yaşaması Pitt’in de psikolojik tedavi görmesine neden oldu

Brad Pitti
-Brad Pitt ayrılığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı... İngiliz The Sun gazetesi, Jolie ile Pitt'in boşanmasının Johnny Depp yüzünden olduğunu yazdı. Bir süre önce karısı Amber Heard ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Depp ile Jolie'nin aşk yaşadığına dikkat çekildi. Bu fikri öne sürenler kanıt olarak da Jolie'nin boşanma davası için kendi avukatı yerine Depp'in avukatını tutmasını gösterdi. İkilinin 'Turist' filminde başrolleri paylaşması Depp'in o dönemki eşi Vanessa Paradis tarafından hoş karşılanmamış, Paradis'i tanıyan kişiler National Enquirer dergisine "Vanessa, Angelina ve Johnny'nin birlikte olduğundan çok emin" demişti. Konuyla ilgili ne Jolie'nin ne de Depp'in sözcüleri açıklama yapmadı. Depp'in Heard'le olan ilişkisini bitirdikten sonra yaşadığı zor günlerdeki en büyük desteği Jolie'den gördüğünü kabul etmişti. Bu haber nedeniyle zor günler geçiren Brad Pitt'in moralinin daha da bozulduğu ifade edildi. Hatta psikolojik tedavi görmeye başladığı da iddialar arasında. Pitt'in yakın arkadaşı George Clooney'le bir araya geldiği ortaya çıktı.

FİLMLERE ARA VERDİLER
Clooney'nin yakın arkadaşlarına, "Brad zor durumda. Ben de ona güç vermek için bir süre Los Angeles'ta kalacağım. çünkü dostlar zor zamanlarda birbirine destek olmalı" dediği öğrenildi.Bu arada hem Jolie'nin hem de Pitt'in film çekimlerine bir süre ara verdiği açıklandı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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