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İşe göre Türk/Arnavut

Türk mankenlere yer verilmediği için İstanbul Moda Haftası’na katılmayan ’dan ‘u’ dönüşü. Uzun süredir ABD’de olan model, orada ‘Türk’ yerine ‘Arnavutluk vatandaşıyım’ diyor

İşe göre Türk/Arnavut
Geçtiğimiz yıllarda defilelerde genellikle yabancı mankenlerin tercih edilmesinin Türk mankenleri işsiz bıraktığını söyleyerek yabancı meslektaşlarını topa tutup Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e katılmayan Didem Soydan'dan geri vites… Kariyerine şu sıralar Amerika'da devam eden Soydan, bu söylemlerini çoktan unuttu. Hatta ünlü model, yurt dışındaki defilelerde daha çok tercih edilmek için de farklı bir yöntem buldu. Babası Arnavutluk göçmeni olan Didem Soydan'ın Amerika'da kendisini Türk değil Arnavutluk vatandaşı olarak tanıttığı öğrenildi. Kariyeri uğruna aşkı Can Bonomo'dan ayrılıp Amerika'ya yerleşen Soydan, bu kez de Türk olmaktan vazgeçti. 'ın Türkiye'de doğup büyümesine ve T.C. vatandaşı olmasına rağmen Amerika'da kendisini Arnavutluk vatandaşı olarak tanıtması hayranlarının büyük tepkisini çekti.

'TÜRKÜM' DEMİYOR
Geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen bir partiye Donny Gleam adındaki ABD'liyle katılan ünlü mankenin Türk olduğundan hiç bahsetmeyip kendini Arnavut olarak tanıtması ise siyahi şarkıcının paylaşımıyla ortaya çıktı. Babası Arnavut göçmeni olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen ve tüm şöhreti ile gelirini de ülkemizde sağlayan Didem Soydan'ın 'Türklük' inkarına bir anlam verilemedi...


Soydan'ın yeni sevgilisi olduğu konuşulan Donny Gleam, Türk modelin de olduğu bu karenin altına "Arnavutluk kadınları" diye yazdı.

KARİYER UĞRUNA
Didem Soydan, kariyeri uğruna sadece 'Türk' olarak anılmaktan değil büyük aşk yaşadığı Can Bonomo'dan da vazgeçti. Ünlü model, Amerika'daki bir ajansla anlaştıktan sonra ünlü müzisyeni terk etti.

HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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