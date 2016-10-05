İşe göre Türk/Arnavut

Geçtiğimiz yıllarda defilelerdegenellikle yabancımankenlerin tercihedilmesinin Türkmankenleri işsizbıraktığını söyleyerekyabancı meslektaşlarını topatutup Mercedes-Benz İstanbulFashion Week'e katılmayanDidem Soydan'dan geri vites…Kariyerine şu sıralar Amerika'dadevam eden Soydan, bu söylemleriniçoktan unuttu. Hatta ünlü model,yurt dışındaki defilelerde dahaçok tercih edilmek için defarklı bir yöntem buldu. BabasıArnavutluk göçmeni olan DidemSoydan'ın Amerika'da kendisiniTürk değil Arnavutluk vatandaşıolarak tanıttığı öğrenildi. Kariyeriuğruna aşkı Can Bonomo'danayrılıp Amerika'ya yerleşen Soydan,bu kez de Türk olmaktanvazgeçti. Didem Soydan'ınTürkiye'de doğupbüyümesine ve T.C.vatandaşı olmasınarağmen Amerika'dakendisini Arnavutluk vatandaşıolarak tanıtması hayranlarının büyüktepkisini çekti.
'TÜRKÜM' DEMİYOR
Geçtiğimiz günlerde New York'tadüzenlenen bir partiye DonnyGleam adındaki ABD'liyle katılanünlü mankenin Türk olduğundanhiç bahsetmeyip kendini Arnavutolarak tanıtması ise siyahişarkıcının paylaşımıyla ortaya çıktı.Babası Arnavut göçmeni olan ancakİstanbul'da doğup büyüyen ve tümşöhreti ile gelirini de ülkemizdesağlayan Didem Soydan'ın 'Türklük'inkarına bir anlam verilemedi...
Soydan'ın yeni sevgilisi olduğukonuşulan Donny Gleam, Türkmodelin de olduğu bu karenin altına"Arnavutluk kadınları" diye yazdı.
KARİYERUĞRUNA DidemSoydan,kariyeriuğrunasadece'Türk' olarakanılmaktandeğil büyükaşk yaşadığıCanBonomo'danda vazgeçti.Ünlü model,Amerika'dakibir ajanslaanlaştıktansonra ünlümüzisyeniterk etti.
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