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71’lik babaya özel pasta

71’lik babaya özel pasta
geçen yaz dünyaya gelen oğlu Masis Teo'yla 4. kez baba olan Dikran Masis, önceki gün 71 yaşına girdi. Masis, doğum gününü kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım'la Sunset Grill&Bar'da şık bir akşam yemeğiyle kutladı. Yaşıtlarını imrendirecek kadar dinç görünen işadamının pusette bebeklerini taşırken tasvir edildiği pasta ise dikkat çekti.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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