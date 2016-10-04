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Başarılarıyla sınırları aştılar

Başarılarıyla sınırları aştılar
Reyting rekorları kıran 'Seviyor Sevmiyor' bu yıl 5.'si düzenlenen Asia Pasific Actors Network Drama Ödülleri töreninde 'Asia Pasific Özel Ödülü'ne layık görüldü. Önceki gün Güney Kore'ye giderek törene katılan başrol oyuncuları Zeynep Çamcı ve Gökhan Alkan ödülü tüm ekip adına aldı. '', bu hafta da tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım olarak 100 program arasında yine zirvedeydi.
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