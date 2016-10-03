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Tektaş kaldı

Reza Zarrab’a boşanma davası açan ’in önceki akşam Günay sahnesinde alyansı yoktu ama eşinin hediyesi 675 bin liralık tektaşı vardı!

Tektaş kaldı
Eşi Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan Ebru Gündeş, tektaşından vazgeçmiyor. Önceki gece Günay Restoran'da sahne alan Gündeş, derin sırt dekolteli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Uzun süredir alyansını takmayan ünlü sanatçının boşanmak için gün saymasına rağmen 6 yıllık eşi Zarrab'ın evlilik hediyesi olan 150 bin dolar ( yaklaşık 675 bin lira) değerindeki 7 karatlık tektaşı hala takıyor olması ise gözlerden kaçmadı. Geçirdiği kötü günlere rağmen moralinin iyi olduğu gözlenen ünlü sanatçı, 5 saatlik bir hazırlığın ardından çıktığı sahnede davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Konserine Murat Boz'la söylediği 'Gün Ağardı' şarkısıyla giriş yapan , ardından Reza Zarrab'a ithaf ettiği ve repertuvarından çıkardığı konuşulan 'Gönlümün Efendisi' şarkısını seslendirdi.

DUBALARI KESTİRİP ARKADAN KAÇTI!
"Beni bugün yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyen Gündeş'i gecede sanatçı dostları Demet Akalın, Ayla Çelik ve Erdem Kınay'ın yanı sıra iş dünyasından da birçok isim yalnız bırakmadı. 4 saat sahnede kalan Ebru Gündeş, sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Duygusal parçaların ardından hareketli şarkılarını da söyleyen Gündeş, kıvrak dans figürleriyle de dikkat çekti. Mekan sahibinden demir dubaları kestirmesini isteyen Ebru Gündeş, konser sonrası restoranının arka kapısından çıkarak gazetecilerin sorularından kaçtı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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