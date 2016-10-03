Tektaş kaldı

Eşi Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan Ebru Gündeş, tektaşındanvazgeçmiyor. Önceki gece Günay Restoran'da sahne alan Gündeş, derin sırt dekolteli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Uzun süredir alyansını takmayan ünlü sanatçının boşanmak için gün saymasına rağmen 6 yıllıkeşi Zarrab'ın evlilik hediyesi olan 150 bindolar ( yaklaşık 675 bin lira) değerindeki7 karatlık tektaşı hala takıyor olması ise gözlerden kaçmadı. Geçirdiği kötü günlere rağmen moralinin iyi olduğu gözlenen ünlü sanatçı, 5 saatlik bir hazırlığın ardından çıktığı sahnede davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Konserine Murat Boz'la söylediği 'GünAğardı' şarkısıyla giriş yapan Ebru Gündeş, ardından Reza Zarrab'a ithaf ettiği ve repertuvarından çıkardığı konuşulan 'Gönlümün Efendisi' şarkısını seslendirdi.
DUBALARI KESTİRİP ARKADAN KAÇTI! "Beni bugün yalnız bırakmadınız. Hepinize çokteşekkür ediyorum" diyen Gündeş'i gecede sanatçıdostları Demet Akalın, Ayla Çelik ve Erdem Kınay'ın yanısıra iş dünyasından da birçok isim yalnız bırakmadı. 4saat sahnede kalan Ebru Gündeş, sevenlerine keyifli anlaryaşattı. Duygusal parçaların ardından hareketli şarkılarınıda söyleyen Gündeş, kıvrak dans figürleriyle de dikkatçekti. Mekan sahibinden demir dubaları kestirmesiniisteyen Ebru Gündeş, konser sonrası restoranının arkakapısından çıkarak gazetecilerin sorularından kaçtı.
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