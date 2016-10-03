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Evliliğe tövbeli

Evliliğe tövbeli
Sosyetik işadamı Yurdal Sert'le 10 yıllık evliliği 2 yıl önce biten İvana Sert, evliliğe tövbe etti… Şu sıralar rallici Can Çelebi'yle mutlu bir ilişkisi olan Sert, "Can'la ilişkimiz çok iyi gidiyor. Ancak en az 5 yıl evlenmeyi düşünmüyorum" dedi. Sert'ten Ateş adında bir oğlu olan ikoncan, bir kez daha çocuk sahibi olduğunda yine erkek olmasını istediğini söyledi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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