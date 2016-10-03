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Elinden tutup çıkardı

Kaan Tangöze, önceki akşam ’la görüntü vermemek için tuvalete kaçtı. Ural, aşkını elinden tutup dışarı çıkardı...

Elinden tutup çıkardı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, uğruna 6 yıllık eşi Seçkin Piriler'den boşandığı Kıvılcım Ural ile önceki akşam Emirgan'daydı. İkili, Boğaz manzarası eşliğinde keyif yaptı.

Ünlü çift, gazetecileri görünce hızlıca mekanın tuvaletine kaçtı. Burada 10 dakika bekleyen , "Ben burada bekleyecek kadın değilim" diyerek aşkına çıkıştı. Kaan Tangöze'nin elinden tutup yürüyen Ural, gazetecilere de bir kez daha aşk şovu yaptı!

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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