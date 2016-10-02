Bir süredir evlenecekleri konuşulan Meryem Uzerli ile Alp Özcan, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Sevgilisinin işleri dolayısıyla sık sık yurt dışında olmasına dayanamayan Uzerli, ilişkiye nokta koydu.



Can Ateş'le yaşadığı olaylı ilişki sonrası tükenmişlik sendromu yaşayan Uzerli, Özcan'dan da ilgi göremediği için ayrıldı. İkilinin yakın çevresi, araya maddi bir krizin girdiğini de iddia etti!