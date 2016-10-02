Popçuyken türkücü oluyor!

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam eşi Chloe Loughnan ile Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Ortaç, son günlerde 'Gıybet' adlı şarkısının ilgi görmesi hatırlatılınca şu ilginç sözleri sarf etti: "Gıybet dediğime bakmayın. Evde Mustafa Keser dinliyorum. Türkü albümü yapabilirim."