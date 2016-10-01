Yıldızlı Faruk

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Faruk K, 5 yıl aradan sonra 'Aşka Geldik' adlı single çalışmasını piyasaya çıkardı. 10 günde 2 milyon izlenme ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Faruk K, dostlarına yıldızlı teşekkür etti.
NASA'dan tapulu ve sertifikalı yıldızlardan satın alan ünlü sanatçı, bu sertifikaları da Bülent Ersoy, Yonca Evcimik ve Demet Akalın gibi isimlere yolladı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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