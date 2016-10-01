  1. VIP seyirci
  2. Şelale pozu

Yıldızlı Faruk

Yıldızlı Faruk
Faruk K, 5 yıl aradan sonra 'Aşka Geldik' adlı single çalışmasını piyasaya çıkardı. 10 günde 2 milyon izlenme ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan , dostlarına yıldızlı teşekkür etti.

NASA'dan tapulu ve sertifikalı yıldızlardan satın alan ünlü sanatçı, bu sertifikaları da Bülent Ersoy, Yonca Evcimik ve Demet Akalın gibi isimlere yolladı.
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar