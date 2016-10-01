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Yabancı damat

da yabancı sevgili modasına uydu. Güzel oyuncu, İtalyan aktör Gianfranco Russo ile aşk yaşıyor

Yabancı damat
Son dönemde yabancı erkeklerle aşk yaşayan ünlü isimlere bir yenisi eklendi. Mine Tugay, önceki gün instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla olay yarattı. Güzel oyuncunun yanındaki isim İtalyan aktör ve tasarımcı Gianfranco Russo'ydu.

'SEN BENİM MELEĞİMSİN'
Yaz boyunca sık sık İtalya'ya giden , paylaştığı bu karenin altına da 'kalp' sembolü koydu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına İtalyan aktörden de İngilizce olarak "Sen benim meleğimsin" yorumu geldi. Mine Tugay'ın hayranları da yabancı damada övgüler yağdırdı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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