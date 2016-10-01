Yabancı damat

Son dönemde yabancı erkeklerle aşk yaşayan ünlü isimlere bir yenisi eklendi. MineTugay, önceki gün instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla olay yarattı. Güzel oyuncunun yanındaki isim İtalyan aktör ve tasarımcıGianfranco Russo'ydu.
'SEN BENİM MELEĞİMSİN'
Yaz boyunca sık sık İtalya'ya giden Mine Tugay, paylaştığı bu karenin altına da 'kalp'sembolü koydu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına İtalyan aktörden de İngilizce olarak "Sen benim meleğimsin" yorumu geldi. Mine Tugay'ın hayranları da yabancıdamada övgüler yağdırdı.
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