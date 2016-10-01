Eski haline döndü

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Yolanthe Cabau'nun reklam yüzü olduğu bir inşaat firmasının tanıtımı için önceki gün Çırağan Sarayı'nda davet düzenledi. Geceye eşi Wesley Sneijder ile katılan güzel yengenin, doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi. Bu arada Yolanthe Cabau, gecede bol bol Türkçe konuştu.
Doğan SAVAŞ
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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