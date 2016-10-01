  1. Brad Pitt’e hücum!
  2. Prenses geliyor

Balili Bennu

Sosyetenin en gözde isimlerinden , hayatında yeni bir sayfa açtı. ‘Şifa yolculuğuna çıkıyorum’ diyen sosyetik fotoğrafçı, 4 çocuğuyla birlikte artık Endonezya’nın gözde adası Bali’de hayatını sürdürecek...

Balili Bennu
Cemiyet hayatının en kendine özgü isimlerinden Bennu Gerede, 45 yaşında radikal bir karar aldı!.. Eski ilişkilerinden 4 erkek çocuğu olan sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda hayatında yepyeni bir sayfa açtı. , Daren ve Dilan (16), Miro (15) ve Kai (9) isimli oğullarını da yanına alarak Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşti.

ORGANİK YAŞAM...
Gerede, pirinç tarlaları içerisinde bulunan ve bölgeye özgü mimari yapısı olan bir villa satın aldı. İlk iş olarak bahçesini ekip biçen sosyetik fotoğrafçı, "Bahçemizdeki ürünlerimiz olunca çocuklarım ve ben, tamamen organik olarak beslenmeye başlayacağız" dedi. Bali'ye yerleşme kararını 'şifa yolculuğu' olarak adlandıran Bennu Gerede'nin yeni yaşamındaki en büyük tutkusu ise yoga... Hemen hemen her evin içerisinde tapınağın olduğu Bali'de kendisini 'kutsanmış' hissettiğini söyleyen Gerede, oğullarını da burada orman içerisinde bulunan 'Green School' isimli bir okula verdi.


Bennu Gerede, "Günlük ritüeller ve tapınaklar her yerde. Evimin girişinde bile Baliler, dua ediyor. Kendimi kutsanmış hissediyorum" diyor...

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar