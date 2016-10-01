Balili Bennu

Sosyetenin en gözde isimlerinden Bennu Gerede, hayatında yeni bir sayfa açtı. ‘Şifa yolculuğuna çıkıyorum’ diyen sosyetik fotoğrafçı, 4 çocuğuyla birlikte artık Endonezya’nın gözde adası Bali’de hayatını sürdürecek...
Cemiyet hayatının en kendine özgü isimlerinden BennuGerede, 45 yaşındaradikal bir karar aldı!.. Eski ilişkilerinden 4 erkekçocuğu olan sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda hayatındayepyeni bir sayfa açtı. Bennu Gerede, Daren ve Dilan (16),Miro (15) ve Kai (9) isimli oğullarını da yanına alarak Endonezya'nın gözde adasıBali'ye yerleşti.
ORGANİK YAŞAM...
Gerede, pirinç tarlalarıiçerisinde bulunan ve bölgeyeözgü mimari yapısı olan birvilla satın aldı. İlk iş olarakbahçesini ekip biçen sosyetikfotoğrafçı, "Bahçemizdekiürünlerimiz oluncaçocuklarım ve ben, tamamenorganik olarak beslenmeyebaşlayacağız" dedi. Bali'yeyerleşme kararını 'şifayolculuğu' olarak adlandıranBennu Gerede'nin yeniyaşamındaki en büyük tutkusuise yoga... Hemen hemen herevin içerisinde tapınağınolduğu Bali'de kendisini'kutsanmış' hissettiğini söyleyenGerede, oğullarını da buradaorman içerisinde bulunan'Green School' isimlibir okulaverdi.
Bennu Gerede, "Günlük ritüeller ve tapınaklar heryerde. Evimin girişinde bile Baliler, dua ediyor.Kendimi kutsanmış hissediyorum" diyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.