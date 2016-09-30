Sınır aşan başarı

atv'nin sevilen dizisi SeviyorSevmiyor'un başarısı sınırlarıaştı. Zeynep Çamcı ve GökhanAlkan'ın yer aldığı diziye, GüneyKore'den özel ödül... Bu yıl 2Ekim'de 5.'si düzenlenecek AsiaPasific Actors Network DramaÖdülleri tarihinde ilk kez Türkoyunculara verilecek. Sadece AsyaPasifik ülkesi oyuncularına verilenbu ödülü almak için Çamcı ve AlkanGüney Kore'ye gidecek. Tören,Güney Kore, Çin ve Japonya'dayayınlanarak 25 milyona yakınkişi tarafından izlenecek.
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