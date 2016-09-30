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Sınır aşan başarı

Sınır aşan başarı
atv'nin sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor'un başarısı sınırları aştı. Zeynep Çamcı ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı diziye, Güney Kore'den özel ödül... Bu yıl 2 Ekim'de 5.'si düzenlenecek Asia Pasific Actors Network Drama Ödülleri tarihinde ilk kez Türk oyunculara verilecek. Sadece Asya Pasifik ülkesi oyuncularına verilen bu ödülü almak için Çamcı ve Alkan Güney Kore'ye gidecek. Tören, Güney Kore, Çin ve Japonya'da yayınlanarak 25 milyona yakın kişi tarafından izlenecek.
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