  1. Sınır aşan başarı
  2. Serenay 9 odayı küçük buldu

Bodrum meleği

Bodrum meleği
Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Karolina Kurkova, İtalya'daki Milano Moda Haftası'na katılmadan önce soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz yaz Canyon Ranch Wellness Resort Kaplankaya'dan 15 milyon liraya satın aldığı lüks villasında kısa bir tatil yapan Çek model, İtalya'da çıkacağı defileler için enerji depoladı.

Karolina Kurkova, her zaman olduğu gibi kısa süreli Bodrum tatilinde de yediklerine çok dikkat etti. Sosyal medyada Ege'nin taze otlarıyla hazırlanmış sağlıklı mönüleri paylaşan model, "Karolina, tatilde de formunu koruyor" dedirtti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar