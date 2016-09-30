Bodrum meleği

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Karolina Kurkova, İtalya'daki Milano Moda Haftası'na katılmadan önce soluğuBodrum'da aldı. Geçtiğimiz yaz Canyon Ranch Wellness Resort Kaplankaya'dan 15milyon liraya satın aldığı lüks villasında kısa bir tatil yapan Çek model, İtalya'da çıkacağı defileler için enerji depoladı.
Karolina Kurkova, her zaman olduğu gibi kısa süreli Bodrum tatilinde de yediklerine çok dikkat etti. Sosyal medyada Ege'nin taze otlarıylahazırlanmış sağlıklımönüleri paylaşan model, "Karolina, tatilde de formunu koruyor" dedirtti.
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