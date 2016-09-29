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Tüfekle imtihan

Tüfekle imtihan
, 'Ekşi Elmalar' filmi gereği ilk kez tüfek kullandı. Babası Reis'in (Yılmaz Erdoğan) tüfeği ile elma bahçesine giren yabancıları uzaklaştırmaya çalışan Abdullah, tüfek kullandığı sahnelerde hayli zorlandı. Başrollerinde Abdullah ve Erdoğan'ın yanı sıra Şükran Ovalı ile Songül Öden'in rol aldığı 'Ekşi Elmalar', 28 Ekim'de vizyonda.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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