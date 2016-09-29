Şafak operasyonu

Senaryosunu ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi. Galaya başrol oyuncularından Şafak Sezer'in açıklamaları damga vurdu.



Sezer, çekimleri Hindistan'da gerçekleştirilen film için sete 92 kilo et götürdüklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Türkiye'den götürdüğüm içli köfte, lahmacun, pastırma ve kelle paçayla tüm film ekibine ziyafet çektim" dedi.