Şafak operasyonu

Senaryosunu ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi. Galaya başrol oyuncularından ŞafakSezer'in açıklamaları damga vurdu.
Sezer, çekimleri Hindistan'da gerçekleştirilen film için sete 92kilo et götürdüklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Türkiye'dengötürdüğüm içli köfte, lahmacun,pastırma ve kelle paçayla tümfilm ekibine ziyafet çektim" dedi.
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