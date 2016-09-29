Boşanma zammı

6 yıllık eşi RezaZarrab'dan boşanmakiçin dava açan EbruGündeş'ten boşanmazammı… ABD'de tutuklubulunan işadamıylaevliliğini bitirme kararıalan Gündeş, hayatındayeni bir sayfa açıyor.Jüri üyesi olduğu TVprogramından ayrılanünlü sanatçı, artık sadecesahne çalışmalarına ağırlıkverecek. Önümüzdeki ayGünay'da sahne alacak olan güzelşarkıcı, ücretine zam yaptı.
Boşanırken eşinden hiçbir madditalepte bulunmayacağı konuşulan ünlüsanatçı, sahne ücretinde 35 bin liralıkbir zam yapmayı uygun gördü. Gündeş,geçen sene 115 bin liraya sahneye çıktığıGünay Restoran'da bu sezon sahne aldığıher akşam için 150 bin lira kazanacak.
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