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Boşanma zammı

, Reza Zarrab’a boşanma davası açtıktan sonra radikal kararlar aldı. Ünlü sanatçı, 115 bin liralık sahne ücretine de tam 35 bin lira zam yaptı...

Boşanma zammı
6 yıllık eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş'ten boşanma zammı… ABD'de tutuklu bulunan işadamıyla evliliğini bitirme kararı alan Gündeş, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Jüri üyesi olduğu TV programından ayrılan ünlü sanatçı, artık sadece sahne çalışmalarına ağırlık verecek. Önümüzdeki ay Günay'da sahne alacak olan güzel şarkıcı, ücretine zam yaptı.

Boşanırken eşinden hiçbir maddi talepte bulunmayacağı konuşulan ünlü sanatçı, sahne ücretinde 35 bin liralık bir zam yapmayı uygun gördü. Gündeş, geçen sene 115 bin liraya sahneye çıktığı Günay Restoran'da bu sezon sahne aldığı her akşam için 150 bin lira kazanacak.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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