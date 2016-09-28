  1. Gurur pozu

Şükran'ın evini Caner kuruyor

, ’nın Bebek’teki evine taşınarak evliliğe ilk adımı attı. Ovalı, dizi çekimleri için Ayvalık’ta olunca evdeki eksikleri tamamlamak da yıldız futbolcuya düştü...

Şükranın evini Caner kuruyor
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'le Şükran Ovalı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, artık aynı evde yaşıyor. İkilinin birlikte olduğu haberlerinin ardından Ovalı'nın Erkin'in evine taşınacağı düşünülürken ünlü futbolcu, aldığı kararla şaşırttı. Erkin, şu sıralar rol aldığı dizi çekimleri için Ayvalık'ta olan sevgilisinin Küçük Bebek Caddesi'nde bulunan evine taşındı. Ünlü futbolcu, vakit kaybetmeden de yeni yuvasının eksiklerini tamamlamaya başladı.



AİLELERDEN ONAY ÇIKTI
Güzel oyuncu, dizi çekimleri için haftanın büyük bir bölümünü Ayvalık'ta geçirince alışveriş yapmak Caner'e düştü. Yıldız futbolcu, önceki gün İstinyePark'ta alışverişe çıktı. ; bıçak takımı, tencere, çöp kovası, mutfak ve ev aletleri satın aldı. Geçtiğimiz ay Şükran Ovalı'yı Edremit'teki annesi Gülşen Erkin'le tanıştıran ünlü futbolcunun, güzel oyuncunun annesiyle de tanıştığı öğrenildi. Caner Erkin'in sık sık müstakbel kayınvalidesiyle görülmesi de "Ailelerden evliliğe onay geldi" dedirtti. Bu arada maç dışındaki günlerde sevgilisinin evinde olan futbolcu, diğer günler ise Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde kalıyor.



AYDIN HAMZA

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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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