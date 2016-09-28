Şükran'ın evini Caner kuruyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu CanerErkin'le Şükran Ovalı, evlilik yolundailk adımı attı. Ünlü çift, artık aynı evdeyaşıyor. İkilinin birlikte olduğu haberlerininardından Ovalı'nın Erkin'in evine taşınacağıdüşünülürken ünlü futbolcu, aldığı kararlaşaşırttı. Erkin, şu sıralar rol aldığı dizi çekimleriiçin Ayvalık'ta olan sevgilisinin Küçük BebekCaddesi'nde bulunan evine taşındı. Ünlüfutbolcu, vakit kaybetmeden de yeni yuvasınıneksiklerini tamamlamaya başladı.
AİLELERDEN ONAY ÇIKTI
Güzel oyuncu, dizi çekimleri için haftanın büyük bir bölümünü Ayvalık'ta geçirince alışveriş yapmak Caner'e düştü. Yıldız futbolcu, önceki gün İstinyePark'ta alışverişe çıktı. Caner Erkin; bıçak takımı, tencere,çöp kovası, mutfak ve ev aletleri satın aldı. Geçtiğimiz ay Şükran Ovalı'yı Edremit'tekiannesi Gülşen Erkin'le tanıştıran ünlü futbolcunun, güzel oyuncunun annesiyle de tanıştığı öğrenildi. Caner Erkin'in sık sık müstakbel kayınvalidesiyle görülmesi de "Ailelerden evliliğe onay geldi" dedirtti. Bu arada maç dışındaki günlerde sevgilisinin evinde olan futbolcu, diğer günler ise Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde kalıyor.
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