Romantik teklif

Her perşembe akşamı seyirciyi atv'ye kitleyen Yeter'debu hafta romantiksahneler yaşanacak. Dizinin yarın akşam yayınlanacak bölümünde WilmaElles'in canlandırdığı İdil'e eski nişanlısı Gökhan (Cenk Torun) evlenme teklif edecek.
Gerçek hayatta Kerem Göğüş'le evli olan Elles, bu sahne çekilirken Göğüş'ün yaptığı evlilik teklifini hatırladı ve "Oanı hatırlayıncagerçekten ağladım" diye konuştu.
Yeter'in bu haftaki bölümüne Gökhan'ın İdil'e yaptığı romantik evlilik teklifi damgasını vuracak...
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