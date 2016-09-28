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Romantik teklif

Romantik teklif
Her perşembe akşamı seyirciyi 'ye kitleyen Yeter'de bu hafta romantik sahneler yaşanacak. Dizinin yarın akşam yayınlanacak bölümünde Wilma Elles'in canlandırdığı İdil'e eski nişanlısı Gökhan (Cenk Torun) evlenme teklif edecek.

Gerçek hayatta Kerem Göğüş'le evli olan Elles, bu sahne çekilirken Göğüş'ün yaptığı evlilik teklifini hatırladı ve "O anı hatırlayınca gerçekten ağladım" diye konuştu.

Yeter'in bu haftaki bölümüne Gökhan'ın İdil'e yaptığı romantik evlilik teklifi damgasını vuracak...
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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