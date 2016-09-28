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Gönlü zengin

Gönlü zengin
Futbolcu Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Balcı'nın TOÇEV yararına düzenlediği resim sergisi önceki gün Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. 'Özgürlük' temalı sergiye ünlüler büyük ilgi gösterdi. Balcı'nın semazen figürlü 'Büyük Türkiye' tablosunu Milli takım ve Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin aldı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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