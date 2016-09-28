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Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Oyuncu Sarp Apak, önceki gün nişanlısı Bengisu Uzunöz ile Akmerkez'deydi. Apak ve nişanlısı, kısa bir alışveriş turuna çıktı. Önümüzdeki yıl mayıs ayında düğün yapacaklarını söyleyen ikili, hemen çocuk sahibi olmak istediklerini dile getirdi.

Oyuncu, kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini söyledi.

AYDIN HAMZA
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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