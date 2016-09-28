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32. yaşa özel!

Önceki gün 32 yaşına basan Uzman, doğum günü kıyafetiyle yürek hoplattı.

32. yaşa özel!
Güzel oyuncu Müjde Uzman, 32. yaş gününü önceki gece Asmalımescit'teki Soho'da kutladı. Mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlenen Uzman, "Bir yaş daha yaşlandım. Mutlu mu olsam, üzülsem mi bilemedim" derken seksi kıyafetiyle de dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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