Sanki ablası

Oyuncu Nergis Kumbasar'la eski eşi Mehmet Ali Erbil'den olan 20 yaşındaki kızı Yasmin, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Mağazaları dolaşan annekız daha sonra yemek yedi. Nergis Kumbasar ile Yasmin'i görenler, "Anne-kız değil, sanki abla-kardeş" yorumları yaptı.