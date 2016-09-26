  1. Jönler buluştu
  2. Sevgiyle büyüyor

Mutluluklar

Mutluluklar
Gazetemizin güzel ve başarılı çalışanı Deniz Duygun, yuvadan uçtu... Çalışma arkadaşımız, hayatını 2 yıldır birlikte olduğu Köksal Akyüz ile birleştirdi. Düğün töreninde peri kızlarını andıran ve Happiness Catering'in sahibi olan Akyüz, balayı için de İspanya'yı tercih etti. Takvim ailesi olarak genç çifte, mutluluklar diliyoruz...
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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