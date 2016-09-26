Londra hatırası

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun okulu için önceki gün İngiltere'ye uçtu. Londra'da iç mimarlık okuyacak olan kızının okula kayıt işlemlerini tamamlayan Avşar Kızı, daha sonra Zehra ile alışveriş turuna çıktı. Zehra Londra'ya alışana kadar bir süre onunla kalacak olan ünlü sanatçı, alışveriş sonrası kızına poz verdi.