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Güzel dostluk

Güzel dostluk
Tülin Şahin, önceki gün Meryem Uzerli'yle bir araya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada iki ünlü isim de bir örnek gözlükleri ve sempatik halleriyle dikkat çekti. Yedikleri pastadan yüzleri çikolata içinde kalan Şahin'le Uzerli, bu anlarını takipçileri için ölümsüzleştirdi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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