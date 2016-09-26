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Çantada servet

Çantada servet
Eşi Ozan Çolakoğlu'yla Fransa'da tatil yapan , hem enerji depoluyor hem de dünyaca ünlü markalardan yaptığı alışverişle gardırobunu yeniliyor. Oğluna 6 aylık hamile olan güzel şarkıcı, önceki gün kendisine Gucci'den beğendiği 7 bin liralık bir çantayı satın aldı.

Gucci'nin yeni sezon koleksiyonlarını dikkatle inceleyen Gülşen, üzerinde aynı zamanda kendi isminin başharfi ve markanın amblemi olan dore el çantasını instagram'da paylaştı. Markanın yeni çanta koleksiyonundan çok sayıda ürün alan ünlü şarkıcı, alışverişi sırasında yaklaşık 50 bin lira harcadı. Gülşen, sadece kendisi için değil Fransa'da oğlu için de yüklü bir harcama yaptı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ali ali

essek oldu ortaklik bozuldu Disneylande gidelim diye adamin basini ye sonra bosanma davasi ac

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 21:11
Fırat Fırat

bu dünya sizin. yiyebildiğiniz kadar yiyin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 16:33
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