Çantada servet

Eşi Ozan Çolakoğlu'ylaFransa'da tatil yapan Gülşen, hemenerji depoluyor hem de dünyacaünlü markalardan yaptığı alışverişlegardırobunu yeniliyor. Oğluna 6 aylıkhamile olan güzel şarkıcı, önceki günkendisine Gucci'den beğendiği 7 bin liralıkbir çantayı satın aldı.
Gucci'nin yeni sezon koleksiyonlarınıdikkatle inceleyen Gülşen, üzerinde aynı zamandakendi isminin başharfi ve markanın amblemi olandore el çantasını instagram'da paylaştı. Markanınyeni çanta koleksiyonundan çok sayıda ürün alanünlü şarkıcı, alışverişi sırasında yaklaşık 50 binlira harcadı. Gülşen, sadece kendisi için değilFransa'da oğlu için de yüklü bir harcama yaptı.
kalan karakter 1000
essek oldu ortaklik bozuldu Disneylande gidelim diye adamin basini ye sonra bosanma davasi ac
bu dünya sizin. yiyebildiğiniz kadar yiyin.
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