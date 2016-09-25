İhanet trafiği!

İş adamı Ömer Dinçkök, uslanmak bilmiyor! Yaz başında 38 yıllık hayat arkadaşı Ayşegül Dinçkök'ü oyuncu Eylül Deniz ile aldattığı haberleri basına yansıyan ünlü işadamı, önceki gece çapkınlık turundaydı. Geçtiğimiz aylarda kendisinden 35 yaş küçük oyuncu sevgilisi Eylül Deniz'le Yunanistan'da tatil yapan 68 yaşındaki işadamı, geç saatlere kadar yasak aşkıyla Etiler'de eğlendi. İkiliyi, çıkışta ise bir sürpriz bekliyordu. Dinçkök ve Deniz'in yasak aşkı rutin yapılan trafik kontrolüne takıldı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, görüntülenmemek için aracın güneşliklerini indirip elleriyle yüzlerini saklamaya çalıştı.



GENÇ SEVGİLİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Alkol metreyi üflemek istemeyen Eylül Deniz, araç içerisinde işadamı sevgilisiyle yaklaşık 45 dakika kadar bekledi. İkili, bunun üzerine Etiler Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerin ardından 67 promil alkollü olduğu saptanan Deniz'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan ikilinin morallerinin bozuk olduğu gözlendi. Daha önceki ihanet haberlerine sessiz kalan Ayşegül Dinçkök'ün bu kaçamağa ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.



DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL