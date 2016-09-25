İhanet trafiği!

Eşi Ayşegül Dinçkök’le ilişkisini geçtiğimiz ay düzelten Ömer Dinçkök, uslanmadı. Ünlü işadamının kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Eylül Deniz’le yasak aşkı trafik kontrolüne takıldı. Oyuncu ve Ömer Dinçkök’ün eğlencesi karakolda bitti.
İş adamı Ömer Dinçkök, uslanmakbilmiyor! Yaz başında 38 yıllık hayatarkadaşı Ayşegül Dinçkök'ü oyuncu EylülDeniz ile aldattığı haberleri basına yansıyanünlü işadamı, önceki gece çapkınlık turundaydı.Geçtiğimiz aylarda kendisinden 35 yaş küçükoyuncu sevgilisi Eylül Deniz'le Yunanistan'datatil yapan 68 yaşındaki işadamı, geç saatlerekadar yasak aşkıyla Etiler'de eğlendi. İkiliyi,çıkışta ise bir sürpriz bekliyordu. Dinçkök veDeniz'in yasak aşkı rutin yapılan trafik kontrolünetakıldı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer,görüntülenmemek için aracın güneşliklerini indiripelleriyle yüzlerini saklamaya çalıştı.
GENÇ SEVGİLİ ALKOLLÜ ÇIKTI
Alkol metreyi üflemek istemeyen Eylül Deniz,araç içerisinde işadamı sevgilisiyle yaklaşık 45dakika kadar bekledi. İkili, bunun üzerine EtilerPolis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerin ardından67 promil alkollü olduğu saptanan Deniz'inehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Çıkışta sorularıyanıtsız bırakan ikilinin morallerinin bozukolduğu gözlendi. Daha önceki ihanet haberlerinesessiz kalan Ayşegül Dinçkök'ün bu kaçamağa netepki vereceği ise merak konusu oldu.
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