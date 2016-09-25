Huzur tatili

Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'yla şu sıralar Monaco'da tatil yapan 6 aylık hamile Gülşen'in keyfine diyecek yok. Önceki gün Mala Plajı'nda güneşlenen güzel şarkıcı, gün boyunca elinden kitabını düşürmedi. Hamilelik dolayısıyla kilo alan Gülşen'in kollarının kalınlaştığı da dikkatlerden kaçmadı.