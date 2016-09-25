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Huzur tatili

Huzur tatili
Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'yla şu sıralar Monaco'da tatil yapan 6 aylık hamile Gülşen'in keyfine diyecek yok. Önceki gün Mala Plajı'nda güneşlenen güzel şarkıcı, gün boyunca elinden kitabını düşürmedi. Hamilelik dolayısıyla kilo alan Gülşen'in kollarının kalınlaştığı da dikkatlerden kaçmadı.
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  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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