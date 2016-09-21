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Ceyda’nın Pamuk’u

Ceyda’nın Pamuk’u
Amerika'daki sevgilisi Buğra Toplusoy'un yanından İstanbul'a dönen 'in aklı hala ABD'de! Tatilde birbirinden renkli anlar yaşayan güzel oyuncu, sık sık sosyal medyadan bu anlarla ilgili paylaşım yapıyor. Ateş, önceki gün de sevimli bir hayvanla çekilen pozunu "Pamuk gibisin sen" notuyla paylaştı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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