Brangelina boşanıyor

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'le evliliğini bitirmek üzere mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Hollywood basını AngelinaJolie'nin, eşi Brad Pitt'in peşine dedektiftaktığını yazdı. Bu olayın, Brad Pitt'in ayrılık kararı almasına neden olduğu şeklinde yorumlandı. Hollywood'un en gözde çifti olarak bilinen ve 'Brangelina' adıyla anılan ikili, dokuz yıllık birlikteliklerinin ardından 2014 yılında evlendi. Tüm dünyada basınının büyük ilgisini çeken bir ilişkiye sahip olan Jolieve Pitt; Maddox, Pax ve Zahara olmak üzere üç evlatlık; Shiloh, Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğa sahip. 2004 yılında 'Mr. And Mrs. Smith' filminde tanışan çiftin ilişkisi, o sırada Jennifer Aniston'la evli olan Brad Pitt'in boşanmasına yol açmıştı.
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