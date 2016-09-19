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Foto itiraf!

Geçtiğimiz ay görüntülenip aşklarını yalanlayan ve işadamı Cengiz Çolak, bu kez ‘U’ dönüşü yaptı. Taze aşıklar, yanlarına Ceren Hindistan’ın minik kızını da alarak ilişkilerini itiraf pozu verdi

Foto itiraf!
Evli ve bir çocuk babası işadamı Ümit Aslan'dan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz aylarda gönlünü yine bir işadamına kaptırmıştı. Mayıs ayında genç işadamı Cengiz Çolak'la İstanbul gecelerinde yakalanan Hindistan, aşkını reddetmiş ve gazetecilerin çektikleri fotoğrafları silmelerini istemişti. Arkadaş olduklarını söyleyen ikili, önceki gün instagram'da paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Şarkıcı Pelin Sönmez'le boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Cengiz Çolak, Ceren Hindistan ve oyuncunun Ümit Aslan'dan olan kızı Arya Rima ile çektiği selfie'yi instagram'da yayınladı.




CİCİ BABALIK YAPIYOR
Çolak'ın "Güzel annesinin güzel kızı. Allah nazarlardan korusun" mesajıyla paylaştığı bu kare ikili arasındaki aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi. Bu yılın başında imam nikahlı eşi Ümit Aslan'la yollarını ayıran Hindistan, Babalar Günü'nde "11 aylık çocuğunu 9 ay boyunca 1 saat görüp kaçan, çocuğuna 5 lira dahi yollamayan baba müsveddesi" diye yayınladığı mesajla Aslan'ı topa tutmuştu. Çolak'ın yaptığı paylaşımlarda oyuncunun kızı Arya Rima'ya gösterdiği ilgi ve işadamının arkadaşlarının "Allah bağışlasın" demeleri ise "Yeni cici baba" yorumlarına neden oldu.



DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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