Foto itiraf!

Geçtiğimiz ay görüntülenip aşklarını yalanlayan Ceren Hindistan ve işadamı Cengiz Çolak, bu kez ‘U’ dönüşü yaptı. Taze aşıklar, yanlarına Ceren Hindistan’ın minik kızını da alarak ilişkilerini itiraf pozu verdi
Evli ve bir çocuk babası işadamı Ümit Aslan'dan olaylı birşekilde ayrılan oyuncu CerenHindistan, geçtiğimiz aylarda gönlünü yine bir işadamına kaptırmıştı. Mayıs ayında genç işadamı Cengiz Çolak'laİstanbul gecelerinde yakalananHindistan, aşkını reddetmiş ve gazetecilerin çektikleri fotoğrafları silmelerini istemişti. Arkadaş olduklarını söyleyen ikili, önceki gün instagram'da paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Şarkıcı Pelin Sönmez'le boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Cengiz Çolak, Ceren Hindistanve oyuncunun Ümit Aslan'dan olankızı Arya Rima ile çektiği selfie'yiinstagram'da yayınladı.
CİCİ BABALIK YAPIYOR
Çolak'ın "Güzel annesinin güzelkızı. Allah nazarlardan korusun"mesajıyla paylaştığı bu kare ikiliarasındaki aşk iddialarını bir kez dahagüçlendirdi. Bu yılın başında imamnikahlı eşi Ümit Aslan'la yollarınıayıran Hindistan, Babalar Günü'nde"11 aylık çocuğunu 9 ay boyunca 1saat görüp kaçan, çocuğuna 5 liradahi yollamayan baba müsveddesi"diye yayınladığı mesajla Aslan'ı topatutmuştu. Çolak'ın yaptığı paylaşımlardaoyuncunun kızı Arya Rima'ya gösterdiğiilgi ve işadamının arkadaşlarının "Allahbağışlasın" demeleri ise "Yeni cicibaba" yorumlarına neden oldu.
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