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En doğal poz

En doğal poz
Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un Bodrum tatili devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün eşi ve 16 yaşındaki oğulları Can'la manzaraya karşı selfie çekti. Baba-oğul poz verirken Onan ise oğlunu öpmenin peşindeydi. Aslantuğ Ailesi'nin Bodrum manzarasındaki bu doğal pozu hayranlarından on binlerce beğeni aldı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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