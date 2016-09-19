En doğal poz

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un Bodrum tatili devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün eşi ve 16 yaşındaki oğulları Can'la manzaraya karşı selfie çekti. Baba-oğul poz verirken Onan ise oğlunu öpmenin peşindeydi. Aslantuğ Ailesi'nin Bodrum manzarasındaki bu doğal pozu hayranlarından on binlerce beğeni aldı.