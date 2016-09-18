Yakışıklısına ağladı

Expo 2016 Antalya'da önceki akşam sahne alan Emel Sayın, repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 8 bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı, seyircilerin 'Mavi Boncuk' şarkısını istemesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Sayın, önceki gün vefat eden bir dönem aşk yaşadığı eski dostu Tarık Akan'ı sahnede andı.
Akan'la 'Mavi Boncuk'un da yer aldığı üç filmde başrolü paylaşan Emel Sayın, "O benim yakışıklımdı.Yeri dolmaz bir insandı" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sayın, "İtiraf edeyim bugün sahneyeçıkmak biraz zor oldu. Çok üzgünüm. Çok sevgiliarkadaşımı, dostumu, kıymetli bir insanı kaybettim.Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
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