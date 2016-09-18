  1. Okan’a ders verdi
  2. Nur içinde yat Damat Ferit

Yakışıklısına ağladı

, şarkılarını “Ondan so nra hiç aşk yaşamadım” dediği için söyledi.

Yakışıklısına ağladı
Expo 2016 Antalya'da önceki akşam sahne alan Emel Sayın, repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 8 bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı, seyircilerin 'Mavi Boncuk' şarkısını istemesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Sayın, önceki gün vefat eden bir dönem aşk yaşadığı eski dostu Tarık Akan'ı sahnede andı.

Akan'la 'Mavi Boncuk'un da yer aldığı üç filmde başrolü paylaşan , "O benim yakışıklımdı. Yeri dolmaz bir insandı" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sayın, "İtiraf edeyim bugün sahneye çıkmak biraz zor oldu. Çok üzgünüm. Çok sevgili arkadaşımı, dostumu, kıymetli bir insanı kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar