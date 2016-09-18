Şok iddia!

Özan Deniz’le biten aşkından ünlü birini sorumlu tutan Buse Narcı’nın kimi kastettiği ortaya çıktı. İddiaya göre evli sunucu Murat Başoğlu, Buse Narcı’ya sosyal medyadan mesajlar attı. Bunu öğrenen Özcan Deniz, aşkına nokta koydu
Özcan Deniz'le,kendisinden 21 yaşküçük sevgilisi BuseNarcı'nın ilişkisinin bitmesineneden olan ünlü isim günyüzüne çıktı. Narcı, önceki günyaptığı açıklamayla ünlü şarkıcıve yönetmenle birlikteliğininsonlanmasına Deniz'inkariyerini ve mutluluğunukıskanan ünlü birinin sebepolduğunu söylemişti. "5 yıldırgüzel bir ilişkimiz vardı, gizliyaşamak tercihimiz oldu. Çünküne zaman hakkımızda bir haberçıksa ayrılmak zorunda kaldık"diyen Narcı'nın yakın çevresineanlattıklarına göre bu isim MuratBaşoğlu.
MESAJLARI YAKALADI
İddialara göre evli olan ünlü sunucu Murat Başoğlu, BuseNarcı'ya sosyal medyadan mesajlar attı ve bu mesajları Deniz, yakaladı. Buse Narcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre mesajları görünce çılgına dönen Özcan Deniz, önce ünlü sunucuya ulaşarak tartışma yaşadı. Murat Başoğlu, yanlış anlaşıldığını söylese de Özcan Deniz'in siniri geçmedi. Öfkesine hakim olamayan ünlü şarkıcı daha sonra 5 yıllıkaşkını bitirdi. Bu iddialar üzerine gözler evli ve bir çocuk babası ünlü sunucu Murat Başoğlu ileünlü şarkıcı Özcan Deniz'eçevrildi.
GÖZLER ONLARDA
Yeni filmi 'İkinci Şans'ta rol verdiği eski sevgilisini galaya davet etmeyeceği yönünde açıklama yapan Deniz'in BuseNarcı'ya ikinci bir şans vermeyi düşünmediği konuşuluyor. "Özcan'ı vicdanıyla baş başabırakıyorum" diyen Narcı'nın, ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Murat Başoğlu'nun ise bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu…
Murat Başoğlu veeşi Hande Hanım,yaz aylarınıBodrum'dakiyazlıklarındageçirdi. İkilininBuse Narcı'nınçevresitarafından ortayaatılan iddialarane tepki vereceğimerak konusuoldu.
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