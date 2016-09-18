  1. Sevgiliye tatil pozu

Şok iddia!

Özan Deniz’le biten aşkından ünlü birini sorumlu tutan ’nın kimi kastettiği ortaya çıktı. İddiaya göre evli sunucu , Buse Narcı’ya sosyal medyadan mesajlar attı. Bunu öğrenen , aşkına nokta koydu

Şok iddia!
Özcan Deniz'le, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buse Narcı'nın ilişkisinin bitmesine neden olan ünlü isim gün yüzüne çıktı. Narcı, önceki gün yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcı ve yönetmenle birlikteliğinin sonlanmasına Deniz'in kariyerini ve mutluluğunu kıskanan ünlü birinin sebep olduğunu söylemişti. "5 yıldır güzel bir ilişkimiz vardı, gizli yaşamak tercihimiz oldu. Çünkü ne zaman hakkımızda bir haber çıksa ayrılmak zorunda kaldık" diyen Narcı'nın yakın çevresine anlattıklarına göre bu isim Murat Başoğlu.

MESAJLARI YAKALADI
İddialara göre evli olan ünlü sunucu Murat Başoğlu, Buse Narcı'ya sosyal medyadan mesajlar attı ve bu mesajları Deniz, yakaladı. Buse Narcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre mesajları görünce çılgına dönen Özcan Deniz, önce ünlü sunucuya ulaşarak tartışma yaşadı. , yanlış anlaşıldığını söylese de Özcan Deniz'in siniri geçmedi. Öfkesine hakim olamayan ünlü şarkıcı daha sonra 5 yıllık aşkını bitirdi. Bu iddialar üzerine gözler evli ve bir çocuk babası ünlü sunucu Murat Başoğlu ile ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e çevrildi.

GÖZLER ONLARDA
Yeni filmi 'İkinci Şans'ta rol verdiği eski sevgilisini galaya davet etmeyeceği yönünde açıklama yapan Deniz'in Buse Narcı'ya ikinci bir şans vermeyi düşünmediği konuşuluyor. "Özcan'ı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diyen Narcı'nın, ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Murat Başoğlu'nun ise bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu…


Murat Başoğlu ve eşi Hande Hanım, yaz aylarını Bodrum'daki yazlıklarında geçirdi. İkilinin Buse Narcı'nın çevresi tarafından ortaya atılan iddialara ne tepki vereceği merak konusu oldu.

DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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