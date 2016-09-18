Okan’a ders verdi

Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, bu kez sert kayaya tosladı. Yeni başlayacağı televizyon programında konuk profilini değiştireceğini söyleyen Bayülgen "Busaatten sonra Demet Akalın'a birdönüş olmaz. Çünkü bu kadar yoğunsiyasi bombardımanın en azındanbilinçleri bir post Tarkan halinegetirmesi lazım" demişti.
Bayülgen'e Demet Akalın, önceki akşam Twitter'dan paylaştığı şu sözlerle çok sert karşılık verdi: "OkanBayülgen, iyisinhoşsun da bıraksataşmayı işinebak! Tarkan'sız dabensiz de reklamınolur! Kaç yaşınageldinsığınmabize haydianam."
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