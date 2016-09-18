  1. Sahnede doğuracak
  2. Yakışıklısına ağladı

Okan’a ders verdi

Okan’a ders verdi
Ekranların sivri dilli şovmeni , bu kez sert kayaya tosladı. Yeni başlayacağı televizyon programında konuk profilini değiştireceğini söyleyen Bayülgen "Bu saatten sonra Demet Akalın'a bir dönüş olmaz. Çünkü bu kadar yoğun siyasi bombardımanın en azından bilinçleri bir post Tarkan haline getirmesi lazım" demişti.

Bayülgen'e , önceki akşam Twitter'dan paylaştığı şu sözlerle çok sert karşılık verdi: "Okan Bayülgen, iyisin hoşsun da bırak sataşmayı işine bak! Tarkan'sız da bensiz de reklamın olur! Kaç yaşına geldin sığınma bize haydi anam."
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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