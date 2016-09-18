  1. Hep Yek 2 geliyor
  2. Sahnede doğuracak

Huzur depoluyor

Huzur depoluyor
Avusturya'daki Vivamayr Altaussee adlı medikal merkezde 1 haftalığına 'beyin detoksu' kampına giren Feryal Gülman, günlerini doğayla iç içe geçiriyor. Her gün doğa yürüyüşleri yaparak form tutan sosyetik güzel, objektife verdiği bu pozla keyfinin yerinde olduğunu herkese gösterdi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar