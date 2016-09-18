Huzur depoluyor

Avusturya'daki Vivamayr Altaussee adlı medikal merkezde 1 haftalığına 'beyin detoksu' kampına giren Feryal Gülman, günlerini doğayla iç içe geçiriyor. Her gün doğa yürüyüşleri yaparak form tutan sosyetik güzel, objektife verdiği bu pozla keyfinin yerinde olduğunu herkese gösterdi.