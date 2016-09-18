Türk televizyonlarının en çok izlenen kanalı atv, yeni yayın dönemine de iddialı giriyor. Geçtiğimiz sezonun fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'ın yanı sıra sezon finalleriyle efsanevi kapanışlar yapan Yeter ve Kertenkele de sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Yaz ekranında izleyiciyle buluşan Seviyor Sevmiyor ve Kaçın Kurası (Rengarenk) ise kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri ise başrolünü Emrah ve Burcu Kıratlı'nınpaylaştığı Aşk ve Mavi olacak. Yeni sezonda da dizi atv'de izlenecek!
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