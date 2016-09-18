  1. Rengarenk artık Kaçın Kurası
  2. Yolanthe bir tane

'de izlenir

Bu sezon da ’de izlenecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yeter ve Kertenkele gibi sevilen dizilere Aşk ve Mavi de eklendi. Yeni sezon yarın akşam Kırgın Çiçekler’le start alacak

Dizi ATVde izlenir
Türk televizyonlarının en çok izlenen kanalı , yeni yayın dönemine de iddialı giriyor. Geçtiğimiz sezonun fenomen si 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yanı sıra sezon finalleriyle efsanevi kapanışlar yapan Yeter ve Kertenkele de sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yaz ekranında izleyiciyle buluşan Seviyor Sevmiyor ve Kaçın Kurası (Rengarenk) ise kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri ise başrolünü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi olacak. Yeni sezonda da dizi atv'de izlenecek!
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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