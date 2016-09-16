Sevimli pilatesçi

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Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sevimli köpeği Kaju ile önceki sabah spor yaptı. Formunu düzenli spor yaparak koruyan güzel oyuncu, köpeğiyle geçirdiği eğlenceli anları da işte böyle fotoğrafladı.
Saadet Işıl Aksoy, objektife esneme hareketi yaparak poz verirken sevimli köpeği Kaju da bir biblo gibi sabit durarak ona eşlik etti. Oyuncunun köpeğiyle çekilen bu renkli karesi binlerce beğeni aldı.
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