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Mönüsü timsah

Mönüsü timsah
Şu sıralar Amerika'da tatilin tadını çıkaran oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, Orlando'daki Gatorland Tema Parkı'nda cesaretini konuşturdu. Tanrıyar, önceki gün parktaki bir timsah üzerinde poz verdi.

İpek Tanrıyar, bu kareyi "Bugünkü mönüde timsah var. Timsah tutmayı sizden öğrenecek değilim. Çantalık değil, sevmelik" notuyla instagram'da paylaştı.
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