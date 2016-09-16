Komşuda huzur pozu

Popçu eşi Murat Dalkılıç'la Yunanistan'ın gözde adalarından Samos'ta keyif yapan Merve Boluğur, önceki gün deniz kenarında çekilen bu kareyle imrendirdi. Denizkızı misali plajda uzanıp Ege Denizi'nin eşsiz güzelliğini seyre dalan güzel oyuncuya "Fotoğrafa bakarken bile huzur bulduk" gibi yorumlar yağdı.