  1. Boşanmak yaramış
  2. Uyanık Ebru!

Funda dal gibi

Funda dal gibi
Başarılı sanatçı , önceki akşam Antalya Starlight Resort Hotel'de sahne aldı. Swarovski taşlarla işli mini elbisesiyle göz dolduran şarkıcının bir hayli zayıflamış olduğu gözlendi. Oğlu Aras'ı 3 yıl önce dünyaya getiren şarkıcı için "En fit anne" yorumu yapıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar