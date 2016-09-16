Altun festivali

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Hakan Altun, önceki akşam Kıbrıs'ta müzik şöleni yaşattı. The Savoy Ottoman Palace'ta sahne alan Altun, performansıyla bayram eğlencesini festivale dönüştürdü. Ünlü şarkıcı, bir ara romantik rüzgarlar da estirdi.
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