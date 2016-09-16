  1. Gülben coştu
  2. Boşanmak yaramış

Altun festivali

Altun festivali
Hakan Altun, önceki akşam Kıbrıs'ta müzik şöleni yaşattı. The Savoy Ottoman Palace'ta sahne alan Altun, performansıyla bayram eğlencesini festivale dönüştürdü. Ünlü şarkıcı, bir ara romantik rüzgarlar da estirdi.
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