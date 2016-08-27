  1. Tosic aşka geldi
  2. Janti gece

Büyük gün 29 Ağustos

Büyük gün 29 Ağustos
Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve Türkiye'nin en güvenilir evlendirme programı 'Esra Erol'da', 29 Ağustos Pazartesi günü 'de izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, aileleri kavuşturacak.

10 sezondur ekranlarda gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol ise bu sezonda da mutlu sonlara imzasını atacak.
Etiketler:
  • 27 Ağustos 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar