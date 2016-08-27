Büyük gün 29 Ağustos

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile TatlıSert' ve Türkiye'nin en güvenilir evlendirme programı 'EsraErol'da', 29 AğustosPazartesi günü atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, aileleri kavuşturacak.
10 sezondur ekranlarda gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol ise bu sezonda da mutlu sonlara imzasını atacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.