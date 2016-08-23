Gözüm sende cumartesi atv’de

Sunuculuğunu oyuncu Aylin Kabasal'ın yapacağı 'Gözüm Sende' farklı formatıyla atv'de Cumartesi başlıyor... Büyük bir merakla beklenen programda kadın yarışmacı, yüzlerini görmediği ancak hayatlarına şahit olduğu 4 erkek adaydan birini seçer. Bu seçimi gün boyu Gözüm Sende Evi'nden yapar...