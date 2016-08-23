  1. Zirve kuralını bozmadı
  2. Bilginer’li Ben-Hur afişi

Gözüm sende cumartesi atv’de

Gözüm sende cumartesi atv’de
Sunuculuğunu oyuncu Aylin Kabasal'ın yapacağı 'Gözüm Sende' farklı formatıyla atv'de Cumartesi başlıyor... Büyük bir merakla beklenen programda kadın yarışmacı, yüzlerini görmediği ancak hayatlarına şahit olduğu 4 erkek adaydan birini seçer. Bu seçimi gün boyu Gözüm Sende Evi'nden yapar...
Etiketler:
  • 23 Ağustos 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar