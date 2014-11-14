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3level de çok zorlandım
oyunu bitirmem 55 dakika sürdü
2. çok zor abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yardım hep polise yakalaniom .....
level 3 de sorunun cevabında kaldım anasını satayım...
yastığın yanında bişey yokki. tuşlasanda olmuyı
televizyonun yanina git isigi ac. masadaki kagitlarin yanina git. siir gelecek. devam et. sonta DE tuslarina basin. en sonunda yatagin icindeki yastigin yanina gidin, tuslayin.
ULAN ŞU 3. BÖLÜM NASIL GEÇİLİYOR 15 GÜNLÜK YILLIK İZNİMİ BUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞARAK HARCADIM YETER ULANN
geçilmiyor bu oyun yaaa
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