  1. Hayatta Kal
  2. Kurbağayı Doyur

Hapishane

Yön ve space tuşlarıylar diğer mavi toplara yakalanmadan eşine götürmeye çalışın.

YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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ZOR ZOR

3level de çok zorlandım

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evet0
hayır1
cevapla 28.04.2016 17:00
jailbreak jailbreak

oyunu bitirmem 55 dakika sürdü

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evet4
hayır1
cevapla 19.04.2016 18:55
noob man noob man

2. çok zor abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yardım hep polise yakalaniom .....

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evet0
hayır1
cevapla 02.04.2016 18:09
&#231;ılgın fenerli çılgın fenerli

level 3 de sorunun cevabında kaldım anasını satayım...

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evet2
hayır1
cevapla 12.07.2015 23:28
Şeyda Şeyda

yastığın yanında bişey yokki. tuşlasanda olmuyı

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evet0
hayır0
cevapla 23.08.2016 11:08
jailbreak jailbreak

televizyonun yanina git isigi ac. masadaki kagitlarin yanina git. siir gelecek. devam et. sonta DE tuslarina basin. en sonunda yatagin icindeki yastigin yanina gidin, tuslayin.

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evet5
hayır2
cevapla 19.04.2016 18:57
İrfan İrfan

ULAN ŞU 3. BÖLÜM NASIL GEÇİLİYOR 15 GÜNLÜK YILLIK İZNİMİ BUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞARAK HARCADIM YETER ULANN

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evet1
hayır2
cevapla 28.11.2015 22:02
tuana tuana

geçilmiyor bu oyun yaaa

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evet9
hayır1
cevapla 08.06.2015 10:29
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