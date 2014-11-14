  1. Çin Bulmacası
  2. Hayatta Kal

Hapishane 2

Yön ve space tuşları ile bekçilere yakalanmadan dışarı çıkın.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
srcn srcn

9. leveli qeçemedim bu la böyle :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır4
cevapla 25.12.2015 15:30
Baş efendi Baş efendi

bekçi değil infaz koruma memuru

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 20.11.2015 13:50
hasan hasan

yataktaki adamın yanına glence space basnca bi işe yaramıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır4
cevapla 10.06.2015 15:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Oyun Haberleri Tüm oyun haberleri
Tüm Oyun Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar