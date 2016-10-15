İşini biliyor

Bir süredir Cafer Lalek adlı Twitter hesabı ile yaptığı paylaşımlarla konuşulan sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, kendisini yenge ilan etti! Cerny, son olarak balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ancak çok geçmeden işin gerçeği anlaşıldı. Cerny, aşkı işe çevirme kararı aldı! Türk bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı tişörtlere ve kupaya bastırıp satışa çıkardı. Tişörtlerin fiyatının ise 20 ila 30euro arasında değiştiği ortaya çıktı.
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