Yurt müdürü tutuklandı!

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü özel öğrenciyurdunda çıkan yangında 1'i yurt görevlisi 12 kardeşimiz hayatını kaybetti. Evlatlarınıyitiren ailelerinacısı, tüm Türkiye'ninyüreklerini deldi. Acı olayla ilgili çok sayıda ihmal gündeme geldi. Bunların başında yurt görevlilerinin yangın merdiveni kapısını kilitlediği için çocukların yangın sırasında dışarıya çıkamamaları idi. Öte yandan görgü tanıkları, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin de ekipmanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Yürekleri yakan olayla ilgili soruşturmalar devam etti. Yangında çocuğunu da kaybeden yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U.'nun da aralarında yer aldığı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün bitti. Adliyeye sevk edilenzanlılardan Gençve İsmail U. ile ismiaçıklanmayan iki kişitutuklanarak cezaevinegönderildi
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