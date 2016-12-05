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Yurt ü tutuklandı!

Yurt müdürü tutuklandı!
Adana'nın İlçesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü nda çıkan da 1'i yurt görevlisi 12 kardeşimiz hayatını kaybetti. Evlatlarını yitiren ailelerin acısı, tüm Türkiye'nin yüreklerini deldi. Acı olayla ilgili çok sayıda ihmal gündeme geldi. Bunların başında yurt görevlilerinin yangın merdiveni kapısını kilitlediği için çocukların yangın sırasında dışarıya çıkamamaları idi. Öte yandan görgü tanıkları, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin de ekipmanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Yürekleri yakan olayla ilgili soruşturmalar devam etti. Yangında çocuğunu da kaybeden yurt ü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U.'nun da aralarında yer aldığı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün bitti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Genç ve İsmail U. ile ismi açıklanmayan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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